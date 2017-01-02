В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение


Главное управление МЧС по Новосибирской области рекомендовало по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле. Об этом говорится в официальном обращении, опубликованном на сайте МЧС.


Поводом для таких предостережений стал прогноз Гидрометцентра, согласно которому сегодня в Новосибирской области местами ожидается сильный снег и усиление ветра до 19–24 м/с, а также снежные заносы на дорогах и гололед.


«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — говорится в обращении.


ГУ МЧС также предупреждает, что в связи с налипанием мокрого снега на рекламные щиты и провода возможно их падение, поэтому не рекомендует парковать автомобили под старыми ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.


Ранее метеорологи прогнозировали, что сравнительно теплая погода продержится в Новосибирске почти всю праздничную неделю, и лишь 7 января ожидается похолодание до –23 градусов.

Стас Соколов

Фото pixabay.com

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