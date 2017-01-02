Три человека пострадали от падения с высоты в один день,  двое погибли

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1 января в микрорайоне Закаменский в Октябрьском районе Новосибирска обнаружено тело 22-летней девушки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области.







Прибывшие на место следователи СКР при визуальном осмотре не обнаружили на теле потерпевший признаков насильственной смерти, говорится в сообщении. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, в которой девушка просит никого не винить в своей смерти. Для выяснения обстоятельств происшествия проводится судебно-медицинское исследование, по результатам которого должно быть принято решение







Вечером того же дня тело неустановленного мужчины на вид 30-40 лет было обнаружено рядом с домом на ул. Петухова в Кировском районе. Как говорится в сообщении СРК, мужчина также имел телесные повреждения, характерные для падения с высоты. По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.









Еще один случай падения с высоты 1 января зафиксировали спасатели Муниципальной Аварийно-спасательной службы (МАСС). В Октябрьском районе мужчина 1991 г.р. выпал с 6-го этажа, сообщает пресс-служба МАСС. Пострадавший упал на козырек подъезда. Спасатели службы эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и оказали ему первую помощь на месте, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.

