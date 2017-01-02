На площади Ленина демонтируют оборудование светового шоу

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Монтажники разбирают установку, с помощью которой на фронтоне здания Облпотребсоюза перед Новым годом демонстрировалось световое шоу. К 10 часам утра была практически полностью демонтирована одна из «башен», собранных из строительных лесов и затянутых тканевыми баннерами, в которых и было установлено проекционное оборудование.







Световое шоу «Полетели в Новый год» было проектом компании «Аэрофлот» и мэрии Новосибирска и представляло собой по сути два видеоролика, которые проецировались на фасад здания Облпотребсоюза (Красный проспект, 29). Первый сюжет назывался «Чемоданная Love Story» (рассказ о любви двух чемоданов, происходящая в предновогоднюю пору). Вторая история «Сон в новогоднюю ночь» была посвящена детским мечтам. Шоу, впрочем, имело явные признаки рекламы организовавшей его авиакомпании, чьи логотипы были размещены и на башнях, где стояло проекционное оборудование. Для того, чтобы его установить, пришлось отгородить часть площади Ленина. Как и планировалось, световое шоу демонстрировалось с 27 декабря по 1 января.

