​С 1 января повышается пенсионный возраст чиновников и дешевеет личное банкротство

С сегодняшнего дня на территории РФ вступают в силу несколько важных законов — некоторые граждане будет дольше ждать ухода на пенсию, ограничены действия коллекторов, а также подешевела процедура личного банкротства.







Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» повышает возраст выхода на пенсию для госслужащих. Как следует из текста закона, опубликованного в «Российской газете», с января к пенсионному возрасту будет добавляться ежегодно по полгода. Пока в итоге возраст выхода на пенсию не увеличится до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин.







Кстати, в Новосибирской области у федеральных чиновников растет не только пенсионный возраст, но и средняя зарплата. За год средняя зарплата выросла на 12,2 %.







Действия коллекторов регламентирует закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ, который также вступает в силу 1 января 2017 года. Теперь заниматься взысканием долгов смогут только внесенные в специальный реестр агентства. Кроме того, людям с судимостью запрещено общаться с должником. Также коллекторы теперь не имеют права угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие.







В Новосибирской области много шума наделала история женщины из Искитима, которая заявила, что коллектор применил к ней насилие. По подозрению в насильственных действиях сексуального характера задержали двоих.







Еще одна важная новелла в федеральном законодательстве — подешевела процедура банкротства. С 1 января для физических лиц вместо 6 тыс. руб. подача заявления обойдется всего в 300 руб. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 ноября 2016 года № 407-ФЗ, который также опубликован в «Российской газете».





Новосибирская область в 2016 году прочно обосновалась в пятерке регионов-лидеров по числу личных банкротов. Правда, с 3-го места опустилась на 4-е, уступив Санкт-Петербургу, Москве и Московской области.

