​В новогоднюю ночь пожарные эвакуировали жителей 17-этажки на Лескова

В ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года новосибирские пожарные получили несколько вызовов из жилых домов — в том числе с ул. Лескова, где пришлось проводить эвакуацию.







Загорелись вещи на балконе. «Причина пожара пока не установлена. Проводили эвакуацию жителей 17-этажки. К счастью, не всех, а только с верхних этажей», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Пожар потушили, никто из жильцов не пострадал.





По словам Винакова, в целом новогодняя ночь прошла для пожарных спокойно — серьезных возгораний не было, все ситуации решались в штатном режиме.







Сотрудники МАСС уже рассказали НГС.НОВОСТИ, как проходило их дежурство на площади Ленина в новогоднюю ночь: там собралось несколько тысяч человек.