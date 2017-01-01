​Уходивший от погони микроавтобус врезался в «Тойоту» с маленьким ребенком

Уходивший от погони микроавтобус врезался в «Тойоту» с маленьким ребенком (фото)

Микроавтобус Toyota столкнулся с автомобилем Toyota Probox в Первомайском районе и, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, спровоцировал серьезное ДТП.


Водитель микроавтобуса ехал по ул. Героев Революции со стороны ул. Первомайская в сторону ул. Пожарского в 23:10 31 декабря. «Микроавтобус столкнулся с Toyota Probox. Удар был по касательной. Водитель микроавтобуса скрывается с места ДТП. Водитель "Пробокса" вызвал сотрудников ГИБДД — они оказались рядом. В итоге началась погоня», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас», аварком которого работал на месте происшествия.


Погоня длилась недолго — у дома по ул Заречная, 4, напротив АЗС «Сибнефть», микроавтобус врезался в автомобиль Toyota Corona Premio. «Удар был достаточно серьезным, от чего "Корону" развернуло и отбросило в сугроб. В "Короне" находилась семья с маленьким ребенком. Чудом никто не пострадал», — отметили в «Автоспасе».

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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