​Редакция НГС объяснила, почему незарегистрированные пользователи теперь не могут плюсовать комментарии

У незарегистрированных комментаторов НГС пропала возможность выражать свое отношение к чужим комментариям под новостями при помощи знаков «+» и «-».







Чтобы вернуть себе возможность плюсовать и минусовать комментарии, нужно авторизоваться. Это несложная процедура, занимающая меньше минуты.







«Некоторое время назад мы столкнулись с пользователями, которые занимались "накруткой" рейтинга комментариев, используя незарегистрированные аккаунты. Изменения ввели, чтобы избежать этого в дальнейшем», — рассказал главный редактор НГС.НОВОСТИ Александр Агафонов.







Недавно раздел новостей НГС появился в главном меню телеприставки от провайдера «Электронный город». По словам руководителя службы массовых коммуникаций «Электронного города» Дмитрия Мишина, с помощью пульта от телеприставки можно выбрать понравившуюся новость из списка, прочитать ее и даже написать комментарий.

