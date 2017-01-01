​Редакция НГС объяснила, почему незарегистрированные пользователи теперь не могут плюсовать комментарии

Редакция НГС объяснила, почему незарегистрированные пользователи теперь не могут плюсовать комментарии

У незарегистрированных комментаторов НГС пропала возможность выражать свое отношение к чужим комментариям под новостями при помощи знаков «+» и «-».


Чтобы вернуть себе возможность плюсовать и минусовать комментарии, нужно авторизоваться. Это несложная процедура, занимающая меньше минуты.


«Некоторое время назад мы столкнулись с пользователями, которые занимались "накруткой" рейтинга комментариев, используя незарегистрированные аккаунты. Изменения ввели, чтобы избежать этого в дальнейшем», — рассказал главный редактор НГС.НОВОСТИ Александр Агафонов.


Недавно раздел новостей НГС появился в главном меню телеприставки от провайдера «Электронный город». По словам руководителя службы массовых коммуникаций «Электронного города» Дмитрия Мишина, с помощью пульта от телеприставки можно выбрать понравившуюся новость из списка, прочитать ее и даже написать комментарий.

Анна Наумцева
Скриншот news.ngs.ru

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