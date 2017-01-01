​Трезвые горожане устроили массовый забег до Центрального парка

Трезвые горожане устроили массовый забег до Центрального парка (фото)

1 января в Новосибирске прошли два мероприятия для бегунов — «Забег обещаний» в Нарымском сквере и «Трезвая пробежка» от площади Ленина до Центрального парка.


«Забег обещаний» — акция, которая проходит сегодня в 38 городах России и мира. В 12:00 любой желающий мог пробежать 2017 метров ради исполнения данного себе обещания. «Ограничений по времени нет, так что дистанцию можно преодолевать в своем комфортном темпе, даже пешком», — рассказали организаторы из школы бега I LOVE RUNNING. Кроме Новосибирска, бегуны собираются сегодня в Красноярске, Казани, Сочи и других городах.

Как встретишь, так и проведёшь, да?) #2017meters забег обещаний от @iloverunning_nsk

Фото опубликовано Anya Dvornikova (@anyadvornikova)

«Трезвая пробежка», стартовавшая в 14:00 от площади Ленина, собрала чуть больше ста участников, в основном молодежи. Организаторы подчеркнули, что таким образом хотят сломать стереотип о русском человеке, встречающем 1 января лицом в салате. Во главе колонны был бегун в костюме Деда Мороза, который нес флаг с названием мероприятия.


Трезвые горожане устроили массовый забег до Центрального парка (фото)


Анна Наумцева
Фото автора (1, 3), instagram.com (2)

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