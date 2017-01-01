​Несколько тысяч новосибирцев встретили Новый год на площади Ленина

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года на главной площади Новосибирска были традиционные гулянья — дежурившие там спасатели отчитались, что серьезных происшествий не случилось.







Безопасность тысяч отдыхающих обеспечивали сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы. «Гулянья прошли замечательно. Было тепло, люди радовались. Серьезных обращений с травмами или еще с чем-то подобным не было. В целом без происшествий. Людей было очень много — весь Красный проспект, вся площадь Ленина и Первомайский сквер были заполнены людьми. На квадратном метре по три человека стояло», — отметил начальник МАСС Дмитрий Фокин.











Экипажи спасателей дежурили на площади Ленина, на Михайловской набережной и в Академгородке до 03:00. В ГУ МВД России по НСО подтвердили, что город встретил Новый год спокойно. Точное количество гулявших на площади Ленина пока не подсчитали.









Тому, как гулял Новосибирск в новогоднюю ночь, посвящен онлайн на НГС.НОВОСТИ.









