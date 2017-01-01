​Выпускница НГУ наладила производство ежедневников для мам

Жительница Новосибирска Ольга Сороковая начала выпускать специальные «Счастливые ежедневники», созданные под нужды женщин с маленькими детьми.







Ольга — выпускница НГУ, сейчас сама находится в декретном отпуске. «Я очень люблю блокнотики, люблю планировать — посмотрела книги по тайм-менеджменту и создала для себя самодельный ежедневник — с листочками, сначала разрисованными от руки, потом распечатанными из "Гугла". Одна из моих сестер посоветовала мне попробовать сделать ежедневники на продажу», — рассказала Ольга.







Сейчас Ольга Сороковая — хозяйка интернет-магазина. «Счастливый ежедневник» не датирован, но имеет функциональные для домохозяек рубрики: «список дел на месяц», «список дел на неделю», «привычки месяца», «успеть главное», «итоги месяца». В нем есть линованные, нелинованные и разбитые на «визитки» страницы. Обложка у ежедневника пластиковая, размер А5, 100 страниц, цена — 800 руб.











«Многим нравится идея счастливого ежедневника, в котором хочется писать только положительные вещи. Если изначально он был задуман только для мам, то сейчас я выпустила обложку, не привязанную к теме материнства с девизом: "Успеваем главное". На очереди мужской ежедневник и детский», — отметила Ольга Сороковая.







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