​Погода в новогодние каникулы: единственный холодный день среди аномального тепла

Погода в новогодние каникулы: единственный холодный день среди аномального тепла

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на первую декаду января 2017 года — температура ожидается на 4–6 градусов теплее климатической нормы.


Аномальное тепло придет в регион из-за активной циклонической деятельности. «Зональный перенос воздушных масс с юго-запада. Колебания погоды будут находиться в достаточно высоких градациях. Ночью — от –7...–12 градусов до –15…–20 градусов. Днем будет от –2…–7 градусов до –9…–14 градусов», — отметил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По данным метеоцентра «Фобос», с 1 по 4 января дневная температура будет держать на отметке около –3 градусов. Ночью будет не холоднее –6. 5 января стоит быть готовыми к оттепели до 0 градусов днем, зато ночью похолодает до –8 градусов. Самым холодным днем новогодних каникул синоптики называют 7 января. Днем будет около –23 градусов, а ночью столбик термометра опустится до –28. Затем погода снова возьмет курс на потепление, сообщает «Фобос».


Новосибирский Гидрометцентр предупреждает, что в большинство дней новогодних каникул возможны снегопады. А до 2 января на территории области и вовсе действует предупреждения об опасной погоде — возможны метели, гололед и сильный ветер.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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