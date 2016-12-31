Историки вспомнили, как новосибирцы отмечали новый год в 30-х годах

​Музей города Новосибирска перед Новым годом решил вспомнить, как новосибирцы отмечали новый год в 1930-х годах и во время Великой отечественной войны.


Историки вспомнили, как новосибирцы отмечали новый год в 30-х годах (видео)


Музей опубликовал видео из кинохроники «Сибирь на экране» 1967 года. Хроника вспоминает, как новосибирцы отмечали Новый год в тяжелые времена.


«В 1930-е новосибирские девушки встречали Новый год в платьях из мешков, а мужчины в войну отмечали праздник подкрашенным спиртом, который был похож на вино.»,  — говорится в сообщении Музея.


Кроме того, Музей приглашает всех желающих 5 января 2017 в кинозале «Синема», там 16:00 пройдет бесплатный сеанс, на котором можно будет увидеть эту и другие хроники про новосибирский новый год.



Елена Громкова
Видео vk.com/muzeinovosibirska, скрин видео

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