Историки вспомнили, как новосибирцы отмечали новый год в 30-х годах

​Музей города Новосибирска перед Новым годом решил вспомнить, как новосибирцы отмечали новый год в 1930-х годах и во время Великой отечественной войны.









Музей опубликовал видео из кинохроники «Сибирь на экране» 1967 года. Хроника вспоминает, как новосибирцы отмечали Новый год в тяжелые времена.





«В 1930-е новосибирские девушки встречали Новый год в платьях из мешков, а мужчины в войну отмечали праздник подкрашенным спиртом, который был похож на вино.», — говорится в сообщении Музея.





Кроме того, Музей приглашает всех желающих 5 января 2017 в кинозале «Синема», там 16:00 пройдет бесплатный сеанс, на котором можно будет увидеть эту и другие хроники про новосибирский новый год.







