«Тойота» попала боком под трамвай и перегородила движение на путях
Днем 31 декабря на левом берегу Новосибирска «Тойота» выехала на трамвайные пути и заблокировала их.
ДТП случилось в 14:00.
«Авария произошла рядом с перекрестком ул. Римского-Корсакова и ул. Вертковская. Toyota Sprinter двигалась по Римского-Корсакова в сторону ул. Немировича-Данченко.
Проехав перекресток с Вертковской, водитель Тойоты не заметил трамвай № 9 и выехал на трамвайные пути.
В итоге трамвай ударил Тойоту в правый бок и протаранил», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Порядковый номер трамвая был 2016, заметили в «Автоспасе». Движения на путях стояло около получаса.
На прошлой неделе НГС сообщал, как «Шкода» и «Инфинити» заблокировали трамваи в центре города.
Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus