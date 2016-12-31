​«Тойота» попала боком под трамвай и перегородила движение на путях

Днем 31 декабря на левом берегу Новосибирска «Тойота» выехала на трамвайные пути и заблокировала их.


«Тойота» попала боком под трамвай и перегородила движение на путях (фото)

ДТП случилось в 14:00.


«Авария произошла рядом с перекрестком ул. Римского-Корсакова и ул. Вертковская. Toyota Sprinter двигалась по Римского-Корсакова в сторону ул. Немировича-Данченко. 


Проехав перекресток с Вертковской, водитель Тойоты не заметил трамвай № 9 и выехал на трамвайные пути. 


В итоге трамвай ударил Тойоту в правый бок и протаранил», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Порядковый номер трамвая был 2016, заметили в «Автоспасе». Движения на путях стояло около получаса.


«Тойота» попала боком под трамвай и перегородила движение на путях (фото)


«Тойота» попала боком под трамвай и перегородила движение на путях (фото)


«Тойота» попала боком под трамвай и перегородила движение на путях (фото)


На прошлой неделе НГС сообщал, как ​«Шкода» и «Инфинити» заблокировали трамваи в центре города.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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