​В Новосибирске заработала доставка рэперской пиццы 

В конце декабря в Новосибирске появилась новая доставка пиццы Hey Yo Pizza, курьеры которой приезжают в костюмах рэперов.







«Мы бы хотели работать на аудиторию 16-30 лет. Поколение, под которое мы работаем, оно было выращено, например, на мультсериале "Черепашки ниндзя". Они помимо своих драк в перерывах кушали пиццу — мы еще в детстве понимали, что это здорово. Кроме того, были американские фильмы, в которых чернокожие парни приносили пиццу и говорили: "Эй йоу, чувак, вот твоя пицца". И он это делал в расслабленном темпе, не потому что он курьер, не потому, что ему очень нужны деньги. Он просто кайфует от этого», — рассказал НГС.НОВОСТИ владелец службы доставки Егор Козловский.







По словам Козловского, пока доставка работает в тестовом режиме — компании не хватает сотрудников. Служба набирает людей, которые бы соответствовали заявленной культуре.







Кроме того, повара готовят пиццу под песни различных рэп-исполнителей. Курьеры надевают на себя джерси поверх курток, кепки с прямым козырьком, рэперские шапки.







«Мы позиционируем нашу пиццу как рэперскую пиццу из дровяной печи», — подчеркнул владелец.







Егор Козловский





Козловский отметил, что для приготовления пиццы служба купила дровяную печь. Всего в ассортименте 15 видов пицц, их стоимость начинается от 350 руб.







«Изначально пицца придумана так: на тесто что набросали, то и едим. Грубо говоря, кто-то ее называет — еда для нищих. Мы хотели немножко уйти, поменять этот параметр, потому что все-таки блюдо вкусное на самом деле. Мы хотели бы дать не стандартную "Гавайскую" или просто пиццу с колбасой. Мы хотели дать какую-то свою особенность», — отметил Козловский.







Меню помогал разрабатывать шеф-повар, имеющий 23 года опыта работы и учившийся у повара со звездой Мишлен. В пицце «Ветчина-грибы» было решено поменять шампиньоны на вешенки, а также, например, перекладывать ингредиенты какого-нибудь блюда на пиццу. Так, в частности, появилась пицца «Том Ям» и самая необычная, по оценке Козловского, — «Сибирская».







«Я думаю, многие сибиряки любят такое блюдо, как картошка с грибами, со сметаной. В нашем случае — это пицца с картофелем и беконом, сметаной и двумя видами грибов», — описал Егор Козловский.











Кроме круглых пицц повара готовят пиццу вида Haven — это вытянутая пиццы, в которой больше начинки, чем в круглой.











Справочник 2ГИС в Новосибирске по запросу «доставка пиццы» выдает 169 организаций. Среди них есть служба New York Pizza, «Дон Пицца», «Бразил пицца», «Сушман и Пиццман», «Американо», «Харакири» и многие другие.







Время от времени в Новосибирске появляются новые виды пицц, например, в октябре 2016 года НГС писал о том, как на фуд-корте в ТРЦ «Ройял Парк» появилось новое для Новосибирска блюдо, которое называют «пиццебомбами». Кроме того, в том же месяце недалеко от оперного открылся фастфуд с русской пиццей и корейской шаурмой.

