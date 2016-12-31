​На месте молокозавода построили дома с пентхаусами и кладовыми для хранения скутеров 

В тихом центре Новосибирска на месте снесенного 2 года назад молокозавода Danone появились две многоэтажки.





ЖК MilkHouse на Октябрьской построил застройщик ООО «Техстрой». Два здания стоят на монолитном каркасе из кирпича и утеплителя, перегородки между квартирами и комнатами также кирпичные.





Первый дом





В первом доме 5 подъездов, одна часть здания 7-этажная, в другой — 8-9 этажей. По проектной декларации в первом доме 104 квартиры под чистовую самоотделку: 34 из них 4-комнатные (от 90 кв. м). 32 — трехкомнатные (от 76 кв. м), 31 — двухкомнатная (от 59 кв. м). Также предполагались шестикомнатная и восьмикомнатная квартиры.





Однако, судя по планировкам на сайте,





застройщик отказался от последних двух: самая большая квартира в доме — 5-комнатный пентхаус площадью 201 кв. м с двумя верандами (78 и 23 кв. м) и тремя санузлами.





Второй дом





Второй дом — 8-этажный и 4-подъездный. Площади и планировки здесь другие. По декларации в доме 63 квартиры. Больше всего трехкомнатных — 27 квартир площадью от 87,3 кв. м. Также есть три однокомнатные квартиры (от 51 кв. м), 6 двухкомнатных (52,9 кв. м), 24 четырехкомнатных (96,6 кв. м) и три пятикомнатных (191 кв. м).





На сайте проекта указано, что «однешка» площадью 51 кв. м с лоджией и балконом стоит 6,2 млн руб., а четырехкомнатная квартира 130 «квадратов» с тремя санузлами — 15 млн руб.







Дополнительные помещения





Согласно проектным декларациям, в домах есть кладовые и колясочные. На первых этажах домов — коммерческие площади.





Кроме того, на сайте ЖК сказано о возможности хранения скутеров и мотоциклов.









Парковки





Под домами расположены двухуровневые парковки на 265 автомобилей. Места стоят от 1,6 до 3 млн руб., указано на сайте. По концепции проекта во дворе машины ставить не будут: карманы предусмотрены по периметру ЖК, пояснили в отделе продаж.









Под конец года в Новосибирске традиционно сдают много объектов. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о высотке, которую построили на ул. Армавирской. Там первую очередь жилого комплекса «Калининский» — 22-этажную свечку — сдал застройщик ООО «Империя». В доме было 220 квартир под самоотделку, кладовые, а также офисные помещения и двухуровнеая подземная парковка. Кроме того, недалеко от это свечки ООО «Новый мир Химметалл» строит ЖК «Кропоткинский», а в ноябре НГС писал о том, что через дорогу от «Калининского» ЗАО «Строитель» сдал ЖК «Астра».

