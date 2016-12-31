​«Дэу Нексия» уходила от троллейбуса и попала в ДТП на «встречке»

Утром 31 декабря на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске в аварии встали три машины, одну из них, Daewoo Nexia, забросило на обочину.


«Дэу Нексия» уходила от троллейбуса и попала в ДТП на «встречке» (фото)


Перед аварией «Нексия» ехала в сторону пл. Сибиряков-Гвардейцев.


«В районе АЗС Сибнефть (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47"а") "Дэу" проезжает на красный сигнал светофора. В этот момент с депо с левой стороны выезжал троллейбус. Водитель "Дэу", уходя от столкновения, выезжает на "встречку", где бьет ВАЗ-2105. От удара "пятерку" отбрасывает в попутно двигающуюся KIA Rio. Далее "Дэу" развернуло и забросило задней частью на обочину», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


У «КИА» сработали подушки безопасности, в аварии никто не пострадал. Столкновение произошло в 10:50. На месте после случившегося работали автоинспекторы, а движение было затруднено.


«Дэу Нексия» уходила от троллейбуса и попала в ДТП на «встречке» (фото)


«Дэу Нексия» уходила от троллейбуса и попала в ДТП на «встречке» (фото)


Среди последних ДТП на встречной полосе, о которых писал НГС, была авария в Академгородке, в которой пострадала беременная женщина.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 3559
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено