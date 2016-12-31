​«Дэу Нексия» уходила от троллейбуса и попала в ДТП на «встречке»

Утром 31 декабря на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске в аварии встали три машины, одну из них, Daewoo Nexia, забросило на обочину.











Перед аварией «Нексия» ехала в сторону пл. Сибиряков-Гвардейцев.







«В районе АЗС Сибнефть (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47"а") "Дэу" проезжает на красный сигнал светофора. В этот момент с депо с левой стороны выезжал троллейбус. Водитель "Дэу", уходя от столкновения, выезжает на "встречку", где бьет ВАЗ-2105. От удара "пятерку" отбрасывает в попутно двигающуюся KIA Rio. Далее "Дэу" развернуло и забросило задней частью на обочину», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







У «КИА» сработали подушки безопасности, в аварии никто не пострадал. Столкновение произошло в 10:50. На месте после случившегося работали автоинспекторы, а движение было затруднено.















Среди последних ДТП на встречной полосе, о которых писал НГС, была авария в Академгородке, в которой пострадала беременная женщина.