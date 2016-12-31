​Новосибирец скатился по льду в темном и опасном коллекторе

Молодой новосибирский диггер Евгений Кочкин прокатился в кольцовском коллекторе и снял свое экстремальное развлечение на видео.


Новосибирец скатился по льду в темном и опасном коллекторе (видео)

Съемки прошли 3 дня назад.


«Там спуск маленький и все было подготовлено заранее. Уточнено у ребят, профессиональных диггеров (людей, которые исследуют земельные коммуникации. — НГС.НОВОСТИ) — знаю одного человека, который прошел и Каменку, и Ельцовку, и Кольцово на раз, наверное, 10-20, может быть, даже если и не больше. Посоветовался я с ним, карту распечатал себе, чтобы не заблудиться — там много ходов », — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Евгений.


На своем видео он скатился по льду, который намерз в коллекторе.



Кочкин рассказал, что это место находится недалеко от новосибирской районной больницы. Вход в коллектор открытый. «Но сейчас там опаснее, чем было летом, там все обваливается потихонечку», — предупредил диггер, отметив, что один вход уже обвалился.


Тем не менее, это работающий коллектор. «Он функционирует, туда летом сбрасывается вода с кольцовского озера и вода с дорог по ливневой системе. Там ручеек проходит даже сейчас — зимой», — описал автор видео.


Евгений отметил, что на место отправился с другом, чтобы тот страховал его. «По одному нельзя ходить, вдвоем — это минимум», — подчеркнул диггер.


Среди увлечений Евгения не только диггерство, он также руфер — человек, который посещает крыши. Во время своих вылазок он снимает различные ролики. Например, у него есть серия роликов, посвященных Новосибирску — в них, в частности, показаны панорамы города с высоты. Также на своем канале на YouTube он выкладывает съемки из заброшенных и законсервированных мест Новосибирска.

Елена Громкова
Видео vk.com/digger0852

Фото Евгения Кочкина

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