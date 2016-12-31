В мэрии рассказали о решении проблем с пробками в трех проблемных микрорайонах

В мэрии рассказали о решении проблем с пробками в трех проблемных микрорайонах

​В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали, что они намерены предпринять для борьбы с автомобильными пробками в некоторых микрорайонах.


Плющихинский


«Из микрорайона Плющихинский предусматриваются перспективные выезды на Гусинобродское шоссе в створе ул. Доватора и ул. Коминтерна, а также выезд на ул. Панфиловцев по ул. Татьяны Снежиной», — прокомментировали в мэрии выход из ситуации в одном из самых проблемных в транспортном плане городских участков.


Однако что касается второй дороги на Плющихинский жилмассив, которую пообещал мэр, то про нее в департаменте транспорта заметили, мол, перед строительством необходимо провести оформление земельного участка, сделать разработку проектно-сметной документации, включая вопрос выноса инженерных коммуникаций, получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. То же самое, сообщили в мэрии, можно сказать и про расширение проезжей части ул. Зорге для увеличения пропускной способности дорог на Затулинке. Однако все это на ближайшее время не запланировано.


«Муниципальной программой <…> на 2016–2020 годы выполнение вышеперечисленных работ не предусмотрено. Решение вопроса о выделении лимитов финансирования и сроков строительства этих автомобильных дорог возможно только в 2020 году», — обозначили сроки в департаменте транспорта.


«Родники»


Для решения проблемы с выездом из «Родников» строится дорога по ул. Георгия Колонды на участке от ул. Лебедевского до ул. Фадеева с перспективным выездом по ул. Фадеева на ул. Объединения. Также руководители Западно-Сибирской железной дороги получили письмо мэра о финансировании работ по открытию движения через железнодорожный переезд с реконструкцией дороги по ул. Фадеева.


Северо-Чемской


Аналогичную проблему на Северо-Чемском и Южно-Чемском жилмассивах нужно решать, считают в мэрии, с организацией новых маршрутов регулярных перевозок и продлением дороги по ул. Петухова в сторону ул. Прокопьевская с выходом на ул. Комсомольская.


«В настоящее время по заказу ООО СК "Вира-Строй" разработана проектная документация на автомобильную дорогу общего пользования по ул. Петухова от ж/д переезда в направлении ул. Прокопьевской. В 2016 году получено положительное заключение ГБУ НСО "ГВЭ НСО". Стоимость составляет 280 млн руб.», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии.

Илья Калинин
Фото Елены Громковой

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