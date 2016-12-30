Синоптики предупредили об опасной погоде 1 и 2 января

Синоптики предупредили об опасной погоде 1 и 2 января

Новосибирский Гидрометцентр сообщил: 1 и 2 января ожидается сильный снег, метели, гололед и ветер до 24 м/с.


Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях появилось для Новосибирской, а также Томской, Кемеровской областях, Алтайского края и Республики Алтай.


В Новосибирской области днем 1 января, а также ночью и днем 2 января ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 19–24 м/с, на дорогах заносы и гололедица. Такая же погода будет и в соседних регионах.


В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили, что возможны обрывы линий электропередачи, нарушение работы транспорта. Спасатели рекомендуют жителям отказаться от загородных поездок на машине без необходимости. Если же пришлось выехать на трассу, то нужно соблюдать разрешенную скорость и дистанцию.


Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 01, с сотового — 101, или в аварийно-спасательную службу НСО по номеру 218-22-32. О происшествиях в Новосибирске можно сообщать по телефону 051.


Кроме того, граждан просят не рыбачить в метель и снегопад. «Чаще всего рыбаки приезжают к месту рыбалки на машинах, оставляют личный транспорт в прибрежной полосе, а порыбачив, возвращаются обратно к машине пешком. Из-за обильного выпадения снега и метелей покинуть места рыбной ловли как пешком, так и на транспорте может быть затруднительно. Из-за снегопада и образовавшихся перемётов люди могут оказаться в снежной ловушке, сбиться с пути, потеряться, провалиться в полынью», — предупреждает ГУ МЧС по НСО.


Ранее НГС.НОВОСТИ попросили специалистов по выживанию дать полезные советы, как передвигаться по трассам в метель.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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