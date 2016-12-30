Редакция НГС решила работать без выходных

​Новости на новогодних каникулах будут выходить каждый день, а в ночь с 31 на 1 читателей ждет сюрприз — первый новогодний онлайн-репортаж на НГС.





Город продолжает жить и в новогодние каникулы, по-прежнему происходит что-то важное и интересное. Именно поэтому каждый день, начиная с 31 декабря, в редакции НГС будет дежурить корреспондент и писать для вас новости.





Заходите к нам чаще — всегда будет что почитать. Если же вы сами стали свидетелем чего-то важного или интересного — пишите и шлите фото-видео на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через раздел на сайте «Сообщи свою новость».





Кроме того — впервые на арене — всю новогоднюю ночь с 22 часов на НГС будет идти онлайн-репортаж о том, как новосибирцы встречают Новый год у себя дома, на улицах города. Поделиться новогодним настроением и куражом со всем Новосибирском можно при помощи той же самой почты и номера телефона. Мы ждем вас и ваших сообщений!