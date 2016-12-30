Эксперты вслепую сравнили российское шампанское с импортным

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Группа экспертов состоящая из профессиональных сомелье, специалистов по виноторговле и учеников винных курсов, провела в Новосибирске слепую дегустацию игристых вин из России, Испании и Италии.





Дегустация проводилась в помещении винного бутика «Винный вагон», который и предоставил для нее образцы. Дегустация проводилась в двух ценовых категориях: «до 500 рублей» и «от 500 до 1000 рублей». Шесть членов дегустационной комиссии не знали только ценовой диапазон образцов и то, что один из них произведен в России.









В итоге в категории до 500 руб. голоса разделились поровну, причем мужчины отдали предпочтение испанскому вину типа cava (Bellisco), а девушки предпочли российское «Абрау-Дюрсо Удельное ведомство» классическое. Оба вина в розницу стоят примерно одинаково — 420–450 руб. При этом все дегустаторы назвали испанское вино «более интересным», но одновременно более сложным.











В категории же от 500 до 1000 руб. победителем единодушно признали «Абрау-Дюрсо Victor Dravigny» брют 2013 года (порядка 750 руб.), несмотря на то что его конкурент Prosecco Santero превосходит его по цене более чем на 200 руб.





«Винный вагон» — новый проект компании «Холидей», одной из особенностью которого является то, что магазин, по словам представителей «Холидея», пытается представить более полные линейки нескольких российских виноделов.







Интерес к российскому вину испытывают и другие предприниматели. Так в декабре в центре заработал ресторан, вся винная карта которого составлена исключительно из вин российских производителей.







Свидетельством интереса местной публики к вину в целом может так же служить то, что одно из местных заведений, винный бар Ruby (представитель которого, в частности, участвовал в сегодняшней дегустации), попал в тройку лучших винных баров России по версии Московской независимой организация барменов Bartender Brothers.

