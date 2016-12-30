​На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой

На берегу Оби у Речного вокзала начал работать ледовый городок — в этом году он называется «Морские дали».







На открытие собралось несколько сотен чел. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, первыми гостями ледового городка стали пенсионеры и дети-дошкольники.









На территории городка, оформленного в морском стиле, построены ледовые фигуры кораблей, замков и различных морских обитателей. Одна из композиций — настоящая рыба, которую заморозили во льду.













Главная горка — «Маяк» — в 2015 году признана самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса телеканала «Россия». Высота конструкции — 11 м, длина ската — около 70 м.



















В новогодние каникулы на набережной будет работать резиденция Деда Мороза, там будут проводить концерты и ежегодный чемпионат по скоростному спуску «Хрустальная ледянка».











Цена билета для взрослых и детей, как в прошлом году, — 250 руб. Детей до 7 лет пускают бесплатно в сопровождении родителей. В прошлом году темой ледового городка был космос.











