​На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой

На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)

На берегу Оби у Речного вокзала начал работать ледовый городок — в этом году он называется «Морские дали».


На открытие собралось несколько сотен чел. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, первыми гостями ледового городка стали пенсионеры и дети-дошкольники.


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


На территории городка, оформленного в морском стиле, построены ледовые фигуры кораблей, замков и различных морских обитателей. Одна из композиций — настоящая рыба, которую заморозили во льду.


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


Главная горка — «Маяк» — в 2015 году признана самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса телеканала «Россия». Высота конструкции — 11 м, длина ската — около 70 м.


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


В новогодние каникулы на набережной будет работать резиденция Деда Мороза, там будут проводить концерты и ежегодный чемпионат по скоростному спуску «Хрустальная ледянка».


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


Цена билета для взрослых и детей, как в прошлом году, — 250 руб. Детей до 7 лет пускают бесплатно в сопровождении родителей. В прошлом году темой ледового городка был космос.


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


На набережной открылся новогодний городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой (фото)


Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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