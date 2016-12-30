Пятилетняя девочка погибла в ДТП вместе с дедушкой-водителем

Пятилетняя девочка погибла в ДТП вместе с дедушкой-водителем

​В пятницу, 30 декабря, водитель «Форда Фокуса» и его 5-летняя пассажирка погибли в лобовом ДТП с грузовиком на трассе Новосибирск – Иркутск.


Авария произошла в 14:50 в Мошковском районе. «По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Форд Фокус" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN», — описали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции сообщили, что водитель легковой машины погиб. Его пассажирку — 5-летнюю девочку — увезли в больницу с тяжелыми травмами, по данным полиции, врачам не удалось спасти ей жизнь. Возраст водителя в пресс-службе не уточнили.


По предварительной информации, погибший мужчина приходился девочке дедушкой.


НГС.НОВОСТИ продолжают выяснять подробности произошедшего.


Днем ранее на этой же трассе в лобовом столкновении двух «Тойот» погибла 29-летняя женщина-водитель, еще три участника ДТП получили травмы. 

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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