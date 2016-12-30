​В новом торговом центре в Академгородке открылся первый магазин

В Новосибирске заработал первый магазин в торговом центре «Эдем», про открытие которого говорят с 2014 года.







Первым и пока единственным магазином центра стал «Детский мир».







«Официально "Эдем" откроется 14 февраля. У магазина "Детского мира" частная инициатива», — сказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владислав Плотников, гендиректор компании «Новоград», которая строила центр.







СМС-сообщения о своем открытии «Детский мир» разослал сегодня, 30 декабря, сообщив, что уже работает. На сайте сети отмечается, что магазин в «Эдеме» работает с 10 до 22 часов.







Открытие самого ТРЦ «Эдем» на ул. Кутателадзе в Академгородке несколько раз переносилось, его хотели открыть и в марте 2015 года, и весной 2016 года.







«Эдем» станет первым крупным (около 40 тыс. кв. м) торгово-развлекательным комплексом в удаленном Советском районе. Прежде сообщалось, что его основными арендаторами станут «Эльдорадо», «Детский мир» и магазин сети «Добрянка». Кроме того, в «Эдеме» должен появиться 7-зальный мультиплекс барнаульской компании «Киномир».

