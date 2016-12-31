​Новосибирский метрополитен покупает новые двери на 13 миллионов

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Новосибирский метрополитен объявил конкурс на поставку и комплектацию дверей почти на 13 млн руб.





Закупка заявлена 29 декабря.





В документах сказано, что требуется 281 дверь маятниковая типа «Метро», а также дверные блоки, механические навесы и пружины. Максимальная сумма закупки — 12 млн 900 тыс. руб. Заявки будут приниматься до 7 февраля 2017 года, сроки договора — до конца 2017 года.





Поставки будут проходить в несколько этапов, первая партия дверей должна прийти до 31 марта 2017 года.







Напомним, в октябре 2016 года во время прямого эфира на НГС.НОВОСТИ начальник метрополитена Андрей Ксензов прокомментировал замечание одного из читателей о том, что двери в метро тяжелые и неудобные. «Мы готовы воспринять и менять конфигурацию дверей. Каждая дверь в метрополитене несет определенную функцию. В том числе двери служат для того, чтобы сохранять тепло в метро во время зимней эксплуатации», — отметил Ксензов.







В ноябре новосибирский метрополитен начал поиски подрядчика, который займется ремонтом облицовки входов на «Красном проспекте» и «Студенческой».