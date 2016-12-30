Просидевшего сутки в погребе пса доставали специальными щипцами

​На ОбьГЭСе собака провалилась в погреб и просидела там больше суток — доставать пса пришлось спасателям.


«Доставали собаку минут 10, [спасатели] использовали длинные щипцы с большими зажимами, зацепили ими ошейник и вытащили пса», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.


Как уточнили в МАСС, сообщение диспетчеру о сидящей в погребе собаке на ул. Ветлужской поступило днем 29 декабря. На место выехали спасатели, с собой у них была лестница и специнструмент.


Спасатели вытащили пса и передали его хозяйке. Эрдельтерьер провалился в погреб во время прогулки, пояснил Дмитрий Фокин. 



НГС.НОВОСТИ на этой неделе рассказывали, как жительницы Новосибирска спасли кошку, которая замерзла на улице в 30-градусный мороз. Животное сидело в сугробе и еле шевелилось. Женщины отогрели животное и сейчас пытаются найти ему хозяина. 

Ольга Власова
Видео youtube.com, канал Дмитрия Фокина 

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