Просидевшего сутки в погребе пса доставали специальными щипцами

​На ОбьГЭСе собака провалилась в погреб и просидела там больше суток — доставать пса пришлось спасателям.





«Доставали собаку минут 10, [спасатели] использовали длинные щипцы с большими зажимами, зацепили ими ошейник и вытащили пса», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







Как уточнили в МАСС, сообщение диспетчеру о сидящей в погребе собаке на ул. Ветлужской поступило днем 29 декабря. На место выехали спасатели, с собой у них была лестница и специнструмент.







Спасатели вытащили пса и передали его хозяйке. Эрдельтерьер провалился в погреб во время прогулки, пояснил Дмитрий Фокин.









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