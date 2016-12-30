Новосибирцы спели на вокзале песню про молодого шахтера

​Днем 30 декабря несколько десятков человек спели на вокзале Новосибирск-Главный песню о шахтерах «Спят курганы темные».





По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, в вокальном флешмобе приняли участие около 30 человек. Песни артисты из Новосибирска и области пели в зале ожидания вокзала. Организаторы пояснили, что цель акции — «моральная поддержка жителей Донбасса и многонациональное единение на основе песни».







Во флешмобе приняли участие артисты Новосибирской филармонии, преподаватели и студенты Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и артисты театров. Песня «Спят курганы темные»была написана в 1939 году поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским для фильма о шахтерах Донбасса «Большая жизнь». Музыканты подыгрывали певцам на баяне, балалайке и балалайке-контрабасе.









Любящие петь новосибирцы часто делают это публично: осенью в городе собрался любительский хор и спел песню «Осень», а недавно начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова записала видеоклип на песню «Помолимся за родителей».