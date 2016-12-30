Новосибирцы спели на вокзале песню про молодого шахтера

​Днем 30 декабря несколько десятков человек спели на вокзале Новосибирск-Главный песню о шахтерах «Спят курганы темные».


По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, в вокальном флешмобе приняли участие около 30 человек. Песни артисты из Новосибирска и области пели в зале ожидания вокзала. Организаторы пояснили, что цель акции — «моральная поддержка жителей Донбасса и многонациональное единение на основе песни».


Во флешмобе приняли участие артисты Новосибирской филармонии, преподаватели и студенты Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и артисты театров. Песня «Спят курганы темные»была написана в 1939 году поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским для фильма о шахтерах Донбасса «Большая жизнь». Музыканты подыгрывали певцам на баяне, балалайке и балалайке-контрабасе.



Любящие петь новосибирцы часто делают это публично: осенью в городе собрался любительский хор и спел песню «Осень», а недавно начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова записала видеоклип на песню «Помолимся за родителей».

Ксения Евдокимова
Фото и видео Густаво Зырянова

Прочтений: 122
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено