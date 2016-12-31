​Новосибирцы принесли в IKEA почти 4 тонны батареек

​За два года новосибирцы принесли в магазин IKEA тысячи батареек по программе утилизации.







«В Новосибирске программа длится с конца 2014 года. За конец 2014-го и 2015 год было собрано около 1800 кг, а за 2016-й — около 1900 кг», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ представители компании IKEA в Новосибирске.







Однако с конца прошлой недели программа утилизации остановилась на время по всей России.







«Решение о приостановке было связано с временным прекращением сотрудничества с поставщиком услуг по утилизации опасных отходов», — рассказали в пресс-службе ИКЕА в России.







Партнером ИКЕА по проекту была компания ООО «Мегаполисресурс», работающая по технологии рециклинга с эффективностью переработки 80 %.







Руководитель отдела по экологии и социальной ответственности розничной сети ИКЕА в России Эва Столь объяснила, что компания не может временно перерабатывать отходы из-за изменений в законе. Но как только подрядчик оформит документы, компания снова начнет сбор.







За все время действия программы в России ИКЕА собрала 60 тонн батареек. «Технология утилизации подразумевает извлечение из отслуживших свой срок батареек никеля, марганца, цинка и железа, что позволяет повторно использовать многие дорогостоящие ресурсы, а также защищать окружающую среду от опасных загрязнений», — объяснили в пресс-службе.







В Новосибирске не только ИКЕА известна своими программами переработки различных вещей. Недавно компания «Сырьевая Альтернатива» и благотворительный фонд «Защити жизнь» поставили в офисах и школах 29 корзин для сбора макулатуры, чтобы передать деньги от ее сдачи на анализы для детей с онкологическими болезнями.





А в августе мастерская «Лесопилка» сделала и установила в ТЦ «Галерея-Новосибирск» ящик для сбора одежды в помощь благотворительному магазину Gusto.