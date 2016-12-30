Посетители кабаре-клуба подрались с ГБРовцами в центре города

​Полиция задержала двух мужчин, устроивших у клуба драку с сотрудниками ГБР на Вокзальной магистрали в Новосибирске.





«Сообщение о конфликте между сотрудниками ГБР и двумя нетрезвыми мужчинами поступило в полицию около 9:30 утра», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Полицейские приехали на место и выяснили, что мужчины ночью отдыхали в клубе на Вокзальной магистрали. Утром они вышли оттуда и начали пинать машины. Сотрудники заведения вызвали ГБР, описали ситуацию в пресс-службе МВД.







«У сотрудников группы быстрого реагирования якобы возник конфликт с мужчинами, кто-то вызвал полицию. Оперативники задержали нарушителей. Сейчас они находятся в отделении», — отметили в правоохранительном ведомстве.







Между тем в соцсетях распространилась информация, что один из задержанных мужчин шел по улице мимо «Тойоты Витц» и задел ее во время движения. Из иномарки якобы вышла женщина в полицейской форме и начала ругаться. Затем из рядом стоявшей машины вышли сотрудники ГБР и начали жестоко избивать мужчину.







«Сотрудников подразделений полиции во время конфликта на месте не было», — заметили на это в пресс-службе ГУ МВД.







По информации источника в правоохранительных органах, мужчины отдыхали в клубе «Альпен Грот».





На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали также о жестоком задержании полицейскими мужчины, отдыхавшего в клубе «Максимилианс».