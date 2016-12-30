Пассажиры избили водителя такси «Лидер» и выбросили его из машины

Пассажиры избили водителя такси «Лидер» и выбросили его из машины

​Полицейские возбудили уголовное дело против 25-летнего новосибирца, который попытался угнать машину такси после ссоры с водителем.


Вечером 28 декабря трое молодых людей вызвали такси «Лидер», чтобы добраться с ул. Молодежной к своей знакомой на Владимировский спуск. Но когда таксист их довез, клиенты отказались оплачивать проезд. Завязалась ссора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Избив водителя, пассажиры выбросили его из салона и попытались скрыться на автомобиле такси. Тем временем, пострадавший успел выбежать на дорогу и попросить помощи у проезжавшего мимо патруля ДПС», — описали ситуацию в областной полиции.


Полицейские сразу же задержали подозреваемых и увезли их в дежурную часть. 


В полиции выяснилось, что за рулем угнанного такси был 25-летний житель Октябрьского района. Именно против него полиция и возбудила уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Остальные пассажиры такси пока проходят по делу как свидетели, уточнили в пресс-службе.


Расследование происшествия продолжается.


А в декабре 2015 года таксист и его клиент устроили драку на лопатах на ул. Зеленхозовской. После схватки пассажиру потребовалась помощь врачей.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

Прочтений: 4989
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено