Пассажиры избили водителя такси «Лидер» и выбросили его из машины

​Полицейские возбудили уголовное дело против 25-летнего новосибирца, который попытался угнать машину такси после ссоры с водителем.





Вечером 28 декабря трое молодых людей вызвали такси «Лидер», чтобы добраться с ул. Молодежной к своей знакомой на Владимировский спуск. Но когда таксист их довез, клиенты отказались оплачивать проезд. Завязалась ссора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





«Избив водителя, пассажиры выбросили его из салона и попытались скрыться на автомобиле такси. Тем временем, пострадавший успел выбежать на дорогу и попросить помощи у проезжавшего мимо патруля ДПС», — описали ситуацию в областной полиции.





Полицейские сразу же задержали подозреваемых и увезли их в дежурную часть.







В полиции выяснилось, что за рулем угнанного такси был 25-летний житель Октябрьского района. Именно против него полиция и возбудила уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Остальные пассажиры такси пока проходят по делу как свидетели, уточнили в пресс-службе.







Расследование происшествия продолжается.







А в декабре 2015 года таксист и его клиент устроили драку на лопатах на ул. Зеленхозовской. После схватки пассажиру потребовалась помощь врачей.