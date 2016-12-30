​Новосибирские строители перевыполнили план и стали делать квартиры больше

Новосибирские строители перевыполнили план и стали делать квартиры больше

По итогам года в Новосибирске ввели в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья — средняя площадь квартир выросла.


«Несмотря на то, что средняя площадь увеличилась с 50 до 52 кв. м, по нашему мнению, чрезмерно высокой остается доля 1-комнатных квартир и квартир-студий», — заметил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга. 


Согласно данным управления, в 2016 году в городе построили 26 770 квартир, из них 63 % — однокомнатные.


Всего в Новосибирске сдали в эксплуатацию 1414 жилых домов общей площадью 1530 тыс. кв. м. По словам Мотыги, Новосибирск подтвердил лидерство не только среди областных центров Сибирского федерального округа, но и среди других близких по размерам городов, таких как Екатеринбург и Ростов-на-Дону.


Среди районов города уже не первый год лидирует Октябрьский — здесь построили почти четверть от всего объема нового жилья, 344 тыс. кв. м.


19 %, или 289 тыс. кв. м жилья сдали в Ленинском районе, на Центральный округ, включающий в себя 3 района, приходится 20 %, или 378 тыс. кв. м.


Лидером по вводу жилья в этом году оказался СК «Метаприбор», который в качестве генподрядчика возвел в городе 6 домов общей площадью 86 тыс. кв. м. На втором месте оказалась компания «Сибакадемстрой» (7 домов общей площадью 82 тыс. кв.), на третьем — концерн «Сибирь» (4 дома общей площадью 80,5 тыс. кв. м).

Лиза Пичугина
Фото Татьяны Фатеевой 

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