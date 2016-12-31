В Новосибирске начали продавать специальные маячки для пешеходов





В торговых центрах Новосибирска начали продавать мигающие разноцветные маячки для безопасности пешеходов.







«Все чертежи, всю инженерию прорабатывал наш технопарк. Производство — в Гонконге», — рассказал Андрей Казанцев, один из руководителей новосибирской компании «Galo», занимающейся производством маячков.







Маячок продолговатой формы 4 цветов — черный, синий, розовый и оранжевый. Работает на пальчиковых батарейках, покрыт светоотражающей лентой. По замыслу разработчиков, после нажатия кнопки начнется пульсирующий сигнал, который обезопасит пешехода в темное время суток, а также поможет найти заблудившегося человека.





«Батарейки хватает на 100 часов. Если она села, маячок будет выполнять свою функцию с помощью светоотражающего элемента», — уточнил Казанцев.











Маячок стоит 790 руб. По словам руководителя, продажи начались с середины декабря в офисе компании, а также в сети магазинов «HamelePhone», которые присутствуют в крупных торговых центрах.









Представитель компании отметил, что маячок для пешеходов — это уникальная разработка, его единственный конкурент — это светоотражающие ленты.







В Новосибирске нашлось несколько компаний по производству и продаже светоотражающей продукции, в том числе светоотражающих жилетов, браслетов, брелоков, наклеек и дорожных знаков. Цены зависят от размера и качества — например, наклейки стоят от 20 до 600 руб. Жилеты — в среднем от 700 до 2000 руб.







В конце ноября НГС писал о том, как новосибирских школьников экипировали световозвращающими браслетами.