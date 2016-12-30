Полиция ответила на претензии матери сбитого КамАЗом ребенка

​Главное управление МВД России по Новосибирской области ответило на претензии Галины Хитриной — матери ребенка, сбитого КамАЗом 29 июня на тротуаре возле НГУ.







Галина обвиняла полицию в бездействии, уточняла, что дело возбудили только после жалобы в прокуратуру, и утверждала, что ничего не предпринимается по поиску видеозаписи ДТП.





«Уголовное дело <…> возбуждено 18 октября 2016 года по окончании административного расследования, проведенного отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску, в ходе которого устанавливалась степень тяжести вреда, причиненного здоровью пешехода», — объяснили в полиции почти 4-месячную паузу между ДТП и возбуждением дела.







По поводу видеозаписи ДТП в ответе полиции сообщили, что она изъята и приобщена к делу. Правда, не уточнили, какая именно запись. Напомним, что Галина Хитрина рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что существует запись с видеорегистратора микроавтобуса, которую забрала с места аварии жена водителя, мол, тому есть свидетели.





Именно эта запись, полностью раскрывающая картину ДТП, по словам матери пострадавшего ребенка, в деле почему-то не присутствует. Также Хитрина упоминала про запись с камер видеонаблюдения НГУ, которую кто-то изъял, представившись защитником ребенка. А широко распространенное в Сети видео — это запись видеорегистратора машины, проезжавшей мимо.







«В январе 2017 года запланировано окончание предварительного следствия по указанному уголовному делу и направление его в суд с обвинительным заключением», — сообщили в областной полиции.





А мать сбитого 11-летнего ребенка продолжает между тем искать очевидцев этой трагедии.





