Новосибирцы проснулись и устроили 10-балльные заторы на дорогах

Новосибирцы проснулись и устроили 10-балльные заторы на дорогах (схема)

​В последний рабочий день уходящего года новосибирские водители встали в 10-балльных пробках.


Если еще утром на дорогах Новосибирска было очень свободно (5 баллов на 8:30 утра), то к обеду ситуация начала ухудшаться. Около 14:00 пробки достигли 10-балльного уровня. Таким образом, час пик сместился на обед.


Парализован выезд с Советского шоссе на ул. Мира, скорость транспортного потока там снизилась до 7 км/ч. Также на левом берегу в бордовый цвет окрашены Толмачевское шоссе, Троллейная, Хилокская, часть ул. Петухова, практически вся ул. Ватутина со стороны «МЕГИ» в направлении пл. Маркса. Мощная пробка тянется с Димитровского моста в сторону пл. Энергетиков. Чтобы проехать этот участок, водителям приходится снижать скорость до 15 км/ч.


На правом берегу транспортный коллапс накрыл ул. Большевистскую — пробка растянулась от Бугринского моста до станции Новосибирск-Южный в сторону центра города. Скорость автомобильной очереди не превышает 10 км/ч. Также плотное движение на ул. Никитина, Кирова, Ипподромской, Дуси Ковальчук, пр. Дзержинского. Сложная ситуация на Красном проспекте (в обе стороны).


Ситуацию усугубили полтора десятка аварий, большая часть которых произошла на правом берегу. Также пользователи Яндекс.Карт сообщают, что на ул. Гоголя сломалась «Тойота», а на Ипподромской — МАЗ. 


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Ольга Хмелевская
Скриншот yandex.ru/maps

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