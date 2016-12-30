Бизнесмена осудили за то, что он обманул мэрию и не вывозил весь снег с улиц

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор 49-летнего бизнесмену Александру Папанову, который делал вид, что убирал снег по заказу властей.





Мужчину признали виновным в мошенничестве.







«Судом установлено, что Папанов заключил в разные периоды времени с МКУ Новосибирска «ДЭУ Советского района» три муниципальных контракта», - рассказали в прокуратуре НСО.







Деньги по одному контракту он получал с 23 декабря 2013 года по 17 марта 2014 года, по второму – с 3 марта 2014 года – по 16 февраля 2015 года, третий – с 24 ноября 2014 по 5 марта 2015 года, пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Советского района Екатерина Семенова. Папанов был обязан на КамАЗах вывозить снег с улиц.







В мае 2016 года прокуратура устроила проверку и выяснила, что бизнесмен вывозил меньше снега, чем указывал в отчетах и чем должен был вывезти по контрактам. Оказалось, что он обманул мэрию на 700 тыс. руб.







«Он частично вывозил снег, а указывал большее количество единиц техники и машиночасов, которые были использованы», - уточнила Екатерина Семенова.







Папанов получил 2 года и 1 месяц условно. Приговор в силу не вступил, добавили в прокуратуре Новосибирской области.





О том, как Советский район чистили от снега в 2016 году, НГС посмотрел в конце октября.