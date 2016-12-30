Главный банк Сибири возглавила выпускница нархоза

​Глава Сибирского главного управления Банка России отправится работать в Москву — на его место назначили первого зама Марину Асаралиеву.





«Марина Асаралиева проработала в системе Банка России 24 года, последние два года она была первым замначальника Сибирского ГУ Банка России», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского управления Центробанка.





Ранее пост главы банка занимал Ильшат Янгиров. Он перешел на должность начальника ГУ Банка России по ЦФО. Такое решение было принято в связи с приказом председателя Центробанка РФ от 27 декабря, сообщила пресс-служба Банка России.





Марина Асаралиева станет и.о. начальника банка с 30 января, до этой даты банком продолжит руководить Ильшат Янгиров.





Марине Асаралиевой 48 лет, она окончила Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит».





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о решениях, принятых Центробанком РФ и касающихся Новосибирска. Так, финансовое учреждение отозвало лицензию на банковские операции у нижегородского «ФОРУС банка» с филиалом в Новосибирске. Это решение Банк России принял из-за того, что «ФОРУС банк» не исполнял акты и федеральные законы, которые регулируют банковскую работу.