Главный банк Сибири возглавила выпускница нархоза

Главный банк Сибири возглавила выпускница нархоза (фото)

​Глава Сибирского главного управления Банка России отправится работать в Москву — на его место назначили первого зама Марину Асаралиеву. 


«Марина Асаралиева проработала в системе Банка России 24 года, последние два года она была первым замначальника Сибирского ГУ Банка России», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского управления Центробанка.


Ранее пост главы банка занимал Ильшат Янгиров. Он перешел на должность начальника ГУ Банка России по ЦФО. Такое решение было принято в связи с приказом председателя Центробанка РФ от 27 декабря, сообщила пресс-служба Банка России. 


Марина Асаралиева станет и.о. начальника банка с 30 января, до этой даты банком продолжит руководить Ильшат Янгиров.  


Марине Асаралиевой 48 лет, она окончила Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит».


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о решениях, принятых Центробанком РФ и касающихся Новосибирска. Так, финансовое учреждение отозвало лицензию на банковские операции у нижегородского «ФОРУС банка» с филиалом в Новосибирске. Это решение Банк России принял из-за того, что «ФОРУС банк» не исполнял акты и федеральные законы, которые регулируют банковскую работу. 

Ольга Власова
Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Центробанка

Прочтений: 6621
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено