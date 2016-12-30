Теперь водители могут узнать погоду на конкретном участке трассы и взглянуть на него через веб-камеру

Теперь водители могут узнать погоду на конкретном участке трассы и взглянуть на него через веб-камеру


ТУАД Новосибирской области установило комплексную систему метеостанций, с помощью которой водители могут через веб-камеру узнать о состоянии загородной трассы.


«Это позволяет контролировать метеопараметры на большей части сети автодорог межрегионального и межмуниципального значения и выполнять детальный краткосрочный метеопрогноз с высокой детализацией для контроля исполнения контрактных обязательств», — отметили в Территориальном управлении автомобильных дорог.


Как сообщили в управлении, разработка системы началась еще в 2012 году. В 2016 году было установлено 15 метеостанций, в планах на 2017 год — еще 5. 


Наблюдать за дорогами можно на сайте ТУАД в разделе «Дорожная обстановка». 


Водитель может узнать, какая температура воздуха на этом участке, есть ли осадки, гололед, какой ветер, обрабатывается ли дорога реагентами. 


Также на большинстве участков есть фото поверхности дороги с веб-камер.  

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Теперь водители могут узнать погоду на конкретном участке трассы и взглянуть на него через веб-камеру
Теперь водители могут узнать погоду на конкретном участке трассы и взглянуть на него через веб-камеру


Анна Богданова
Фото EssentialsiStock
Скрин tuad.nsk.ru

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