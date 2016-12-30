Внедорожник протаранил припаркованную машину ДПС

Внедорожник протаранил припаркованную машину ДПС

​Утром 30 декабря в Новосибирском районе не справившаяся с управлением женщина на «Тойоте РАВ4» врезалась в припаркованный автомобиль ДПС.


Пострадал инспектор ГИБДД, который в это время был на переднем сиденье.


«Сотрудник полиции был осмотрен медиками, которые диагностировали у него ушиб руки и грудной клетки», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Авария произошла в 6:20 в районе поселка Озерный. По данным полиции, 40-летняя женщина на «Тойоте РАВ4» ехала со стороны поселка Садовый к Новосибирску, но не справилась с управлением. Машину занесло, и она протаранила стоящий в парковочном кармане патрульный автомобиль. Инспекторы ГИБДД в это время сидели в машине.


Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как машина ДПС сбила женщину на ул. Сибиряков-Гвардейцев.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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