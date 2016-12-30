«Тойота Витц» c мамой и ребенком на скорости влетела в лоб «Тойоте Марк II»

«Тойота Витц» c мамой и ребенком на скорости влетела в лоб «Тойоте Марк II» (фото)

​​​Стали известны подробности аварии, произошедшей 29 декабря на трассе Новосибирск – Иркутск: в столкновении двух «Тойот» один человек погиб, а еще трое, включая 6-летнюю девочку, попали в больницу.


Авария с участием «Тойоты Витц» и «Тойоты Марк 2» произошла около 18 часов в Мошковском районе, на 64-м км трассы Новосибирск – Иркутск. «По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем "Тойоты Витц", выехала на полосу встречного движения», — сообщили в пресс-службе полиции.


Точные причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. В отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что в аварии погибла 29-летняя водитель «Витца», находившаяся с ней в машине 6-летняя девочка получила травмы, ее отвезли в больницу. Судя по фото с места происшествия, девочка была пристегнута ремнем безопасности с детским удерживающим устройством.


«Тойота Витц» c мамой и ребенком на скорости влетела в лоб «Тойоте Марк II» (фото)


Также пострадали 29-летний водитель и 29-летняя пассажирка «Тойоты Марк 2»: у них травмы ребер.


Одна из подруг погибшей рассказала, что женщина с дочкой ехали отмечать Новый год к бабушке с дедушкой: из Новосибирска в поселок Юргинский. Муж женщины сейчас на вахте. Один из работников «скорой помощи» в соцсети написал, что девочку доставили в Мошковскую ЦРБ в коме, врачи боролись за ее жизнь, приезжали две бригады медиков из Новосибирска.


«Тойота Витц» c мамой и ребенком на скорости влетела в лоб «Тойоте Марк II» (фото)


Не так давно на Чуйском тракте произошла страшная смертельная авария: Audi и BMW столкнулись «лоб в лоб».

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по НСО

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