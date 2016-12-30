​Новосибирск попал в общероссийский ролик про Дедов Морозов

Новосибирская автоинспекция вместе с коллегами из других регионов сняла новогодний ролик с поздравлениями от Дедов Морозов, которые просят соблюдать правила дорожного движения.







Новосибирский Дед Мороз говорит поздравления и предупреждения рядом с елкой у ГПНТБ.







«Много лет я помогаю исполниться вашим самым сокровенным мечтам. А в этом году я хочу, чтобы вы исполнили несколько моих просьб и пожеланий: будьте предельно аккуратными на дорогах. Четко соблюдайте правила дорожного движения, и я хотел бы напомнить, что зима это опасное время года, поэтому вы должны сохранять бдительность на дорогах и соблюдать правила перевозки детей», — отмечает Дед Мороз.







Также он порекомендовал оставаться дома, если на улице будет метель.







Роль Деда Мороза исполнил общественник, кроме него в кадре есть еще Снегурочка, которую сыграла одна из автоинспекторов, пояснили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







К пешеходам и автомобилистам обратились также Деды Морозы из Хабаровского края, Республики Тыва, Омской области, Пермского края, Кировской области, Нижегородской области, Мордовии, Пензенской области, Липецкой области, Санкт-Петербурга, Калининграда.







Они также просили людей не садиться за руль в пьяном виде, использовать световозвращающие элементы. Детей они предупредили о том, что играть на дорогах и вблизи них опасно.







Идея этого видео возникла на одном из общих собраний автоинспекторов из разных регионов, добавили в группе пропаганды. Автоинспекторы посчитали, что межрегиональный проект «будет мотивировать россиян к безопасному поведению на дорогах и позволит предупредить многие аварии».









