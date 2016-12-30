Стало известно расписание всех новогодних салютов в Новосибирске

Стало известно расписание всех новогодних салютов в Новосибирске

Мэрия Новосибирска обнародовала расписание новогодних и рождественских фейерверков.


Как сообщили в пресс-центре мэрии, 31 декабря в 20:00 состоится запуск салютов в Советском районе — в Академгородке (перед ТЦ «Академстройторгсервис» на ул. Ильича) и в микрорайоне «Шлюз» (перед ТЦ «Маяк» на ул. Русской). Оба фейерверка продлятся 10 минут. За запуск первого салюта отвечает ООО «Компания ТБК», за запуск второго — ТЦ «Маяк» и ООО «ДальСиб-рынок».


Фейерверк в Первомайском сквере прогремит 1 января в 00:05. Его запустит компания «Большой праздник». Как сообщалось ранее, на этот салют город потратил 300 тыс. руб


2 и 7 января в 14:00 новосибирцы смогут полюбоваться фейерверком на Михайловской набережной. А 6 января в 19:00 компания «Большой праздник» устроит салют в Нарымском сквере.


Также на пл. Ленина в преддверии Нового года по вечерам показывают световое шоу про историю любви двух чемоданов и детские мечты. 30 и 31 декабря на этой площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Человек, который попадет в объектив, сможет стать частью шоу.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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