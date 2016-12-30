Новосибирские коты и псы забрались на новогодние елки и обмотались гирляндами

Перед Новым годом социальные сети заполнили фотографии домашних животных, которые радуются появлению в квартирах новосибирцев новогодних елок.







НГС.НОВОСТИ попросили читателей показать своих питомцев в новогоднем антураже и получили немало забавных снимков. Нам прислали новогодних собак и даже попугая. Хотя больше всего к елкам тянет, конечно, котиков. Весь год они готовились: грызли фантики и провода. Но вот настало время решающей миссии. Коты не только спят под новогодними деревьями, но и взбираются на них, желая украсить елки собой любимым. Не покорил елку — не кот!









Некоторые хозяева становятся участниками увлекательного предновогоднего квеста «Найди кота».













«Ку-ку, ку-ку, мой мальчик!», — как говорила Фрекен Бок.













А если поймать момент, то и солнца нам не надо — котейка светит.















Некоторые даже без елки готовы зажигать.









Какая елка? Я за нее!









Смотрите, какой лев получился!





Бишон фризе и его друг попугай.

















Думаете, только вам хочется новогодний костюм? А вот и нет!









Так-так, а что это там хозяева спрятали?













Кот Семен Семенович бесстрашен. Очень любит есть гирлянду.













Смех смехом, но ветеринарные врачи предупреждают владельцев домашних животных — не вешайте мишуру слишком низко, не ставьте привлекательную, но вредную для питомцев еду на край стола, и не пытайтесь лечить расстройство желудка кота или собаки «человеческими» лекарствами. «Некоторые лечат народными методами, например, водкой. Этого делать нельзя», — предупреждают в клинике «Энималз».





Клиника БЭСТ между тем на прошлых выходных уже спасла одного кота, который наелся с елки того, что плохо висело. Украшения отказались становиться праздничным ужином, и животное отправили к ветеринару на чистку желудка.





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