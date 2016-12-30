Рейс в Таиланд из Новосибирска отложили почти на двое суток 

Вылет чартерного рейса авиакомпании Pegas Fly из Новосибирска на Пхукет перенесли с 29 на 31 декабря.







Сейчас на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво» вылет значится «по расписанию» 31 декабря в 03:00. «По факту задержка полтора суток. И столько же отпуска потеряно. В аэропорту нам ничего не объяснили, сказали — можете до 31-го домой ехать. Я позвонил в агентство, где путевку покупал, там сказали, что 7 тыс. готовы компенсировать за это происшествие», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из пассажиров. По совету работников аэропорта он вернулся домой.







В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что инициатива переноса рейса исходила от авиакомпании. «Технической неисправности самолета нет, пассажиров предупредили, и они покинули здание аэровокзала», — отметили в прокуратуре.







27 декабря вылет чартерного рейса 8765 авиакомпании Royal Flight из Новосибирска в Камрань задержали в «Толмачёво» больше чем на 12 часов. Причиной задержки стало сломанное шасси.