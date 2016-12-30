«Хонда» влетела в столб на дамбе ГЭС и легла на крышу

​Ночью 30 декабря «Хонда Цивик» ехала по дамбе ГЭС, потеряла управление из-за колеи, врезалась в столб и перевернулась на крышу: никто не пострадал.


«Хонда» влетела в столб на дамбе ГЭС и легла на крышу (фото)


Авария произошла около 1:30. «Honda Civic двигалась по дамбе со стороны Шлюза в сторону ОбьГЭС. Водитель потерял управление, автомобиль бросило в сторону обочины, где он врезался в столб. От удара автомобиль перевернулся. По словам водителя, причиной аварии стали гололед и колея», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Хонда» влетела в столб на дамбе ГЭС и легла на крышу (фото)


По их данным, в машине сработали подушки безопасности, поэтому водитель и пассажирка не пострадали. Машину с места ДТП увезли на эвакуаторе.


Недавно на дамбе ГЭС столкнулись две иномарки: водитель одной из них потерял управление и вылетел на встречную полосу.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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