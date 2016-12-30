Электровоз насмерть сбил мужчину под Новосибирском

Вечером в четверг, 29 декабря, 44-летний мужчина погиб под колесами электровоза на станции Крахаль в Новосибирском районе.







Трагедия произошла в 6-м часу вечера. «На железнодорожном переезде станции Крахаль электровозом <…> смертельно травмирован мужчина», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.







В полиции добавили, что машинист экстренно затормозил, но не смог избежать трагедии.







По данным транспортной полиции, погибшему 44 года, он был жителем Краснозерского района. «Не работал. Ранее судим. У него было два флакона спиртосодержащей жидкости в карманах», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что сбивший мужчину электровоз был без состава.





В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР добавили, что по этому факту следователи проводят доследственную проверку.





В середине декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о происшествии на железной дороге в Первомайском районе Новосибирска: 14-летняя девочка попала под электричку на станции Сибирская, когда переходила ж/д пути в неположенном месте.