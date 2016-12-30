Часть улицы Ленина станет пешеходной на новогоднюю ночь

Часть улицы Ленина станет пешеходной на новогоднюю ночь

​В ночь на 1 января часть улицы Ленина в центре Новосибирска станет пешеходной.


«С 16 часов 31 декабря до 4 часов 1 января прекращается движение транспорта по ул. Ленина от Красного проспекта до ул. Советской», – сообщили в пресс-центре мэрии города.


В мэрии уточнили, что запрет не распространяется на «скорую помощь», машины аварийно-спасательных служб и автомобили организаторов новогоднего праздника.


Как сообщалось ранее, новогодний салют над площадью Ленина начнется 31 декабря в 23:59 и продлится не менее 5 минут. О том, чем еще заняться в новогоднюю ночь и как с пользой провести праздничные каникулы, читайте в сегодняшнем материале НГС.АФИША

Ольга Хмелевская
Фрагмент справочника 2ГИС

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