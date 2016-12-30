Новосибирская 4-этажная квартира попала в топ-10 необычных апартаментов России

​Новосибирская квартира с хаммамом за 77 млн руб. вошла в рейтинг дорогого и эксклюзивного жилья России.









«Отделка из лучших европейских материалов, тканевые обои, наборный паркет, встроенная мебель из ценных пород дерева, лепнина, дверные ручки под Swarovsky», — описывается интерьер квартиры на сайте федерального портала «Мир квартир».







Новосибирская квартира расположилась в списке на шестом месте из десяти. Она находится на ул. Шевченко возле метро «Октябрьская». Площадь элитного жилья — 520 кв. м, квартира находится в 4-этажном доме и занимает все четыре уровня. Ремонт выполнен по дизайн-проекту в стиле дворцовой классики. При отделке использовались высококачественные европейские материалы и фурнитура производства Италии, Германии, Франции, Англии, отмечается в объявлении о продаже на НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ.





В квартире есть хаммам из натурального камня, два камина и индивидуальный лифт, во всех комнатах теплые полы и кондиционеры.





Аналитики при составлении рейтинга ориентировались на квартиры, которые находятся в базе федерального агентства недвижимости «Мир квартир». Специалисты учитывали жилье, поражающее либо нестандартными размерами, либо нетрадиционными планировочными решениями, либо креативным дизайном. НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали об этой квартире, объявление о ее продаже находится сейчас также на портале НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ.























Возглавляет рейтинг квартира на ул. Пречистенка в Москве. Она находится в доме, который прославился упоминанием в культовом произведении Михаила Булгакова «Собачье сердце». До революции там жили родственники семьи Фаберже, позже — художники из группы «Бубновый валет».