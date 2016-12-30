Утром в последнюю пятницу года в Новосибирске опустели дороги 

Утром в последнюю пятницу года в Новосибирске опустели дороги  (схема)


​В Новосибирске утром в последний рабочий день недели перед Новым годом дороги оказались практически свободными.


«Непривычно легко проехать можно по ул. Немировича-Данченко, по ул. Каменской, ул. Ипподромской, на ул. Богдана Хмельницкого, Красном проспекте», — сообщил сервис Яндекс.Пробки. По данным на 8:30 утра, движение в городе оценивается на 5 баллов. 


Небольшие заторы на левом берегу встречаются только на проезде Энергетиков в сторону центра, около пл. Труда, на ул. Ватутина (от остановки «Общежитие» до перекрестка с ул. Немировича-Данченко) и в конце Винаповского моста в сторону центра. 


На правом берегу пробка скопилась на участке ул. Кошурникова, ул. Кирова, ул. Большевистская относительно свободна для движения — затор только от развязки рядом с Бугринским мостом до Речного вокзала.  


Нынешний декабрь оказался уникальным, рассказывали НГС.НОВОСТИ. 9- и 10-балльные пробки передвинулись с часа пик на обеденное время. Попасть в серьезную пробку уже можно было в 13:00. А 25 ноября около 9:00 впервые пробка образовалась на Бугринском мосту, который всегда был свободным для проезда. 

Ольга Власова
Скрин yandex.ru/maps

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