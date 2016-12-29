​Замерзшие итальянки, новый вирус и другие главные новости

Замерзшие итальянки, новый вирус и другие главные новости

Дайджест главных событий 29 декабря по версии НГС.


• Молодые туристки из Италии решили сделать селфи на берегу Обского моря и замерзли так, что им понадобилась помощь спасателей. А на улице-то было совсем «тепло» — всего-то –8 градусов.


• В Новосибирск пришел новый опасный вид ВИЧ. Занесли его сюда жители Средней Азии. О новом вирусе говорят ученые в Москве и даже за границей. Скоро — более подробный материал о вирусе на НГС.НОВОСТИ.


• Дизайнер из Новосибирска победила в конкурсе фотографий природы от канала National Geographic. Девушка послала свои снимки растений наугад, даже не рассчитывая на победу.


• Главным происшествием дня стало ДТП с участием дорогого внедорожника Range Rover и обычного снегоуборочного трактора, который выломал иномарке дверь. Пикантности ситуации придает то, что джип застрахован по КАСКО, а у трактора не было даже обычного полиса ОСАГО.

Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой

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