​Замерзшие итальянки, новый вирус и другие главные новости

Дайджест главных событий 29 декабря по версии НГС.







• Молодые туристки из Италии решили сделать селфи на берегу Обского моря и замерзли так, что им понадобилась помощь спасателей. А на улице-то было совсем «тепло» — всего-то –8 градусов.







• В Новосибирск пришел новый опасный вид ВИЧ. Занесли его сюда жители Средней Азии. О новом вирусе говорят ученые в Москве и даже за границей. Скоро — более подробный материал о вирусе на НГС.НОВОСТИ.







• Дизайнер из Новосибирска победила в конкурсе фотографий природы от канала National Geographic. Девушка послала свои снимки растений наугад, даже не рассчитывая на победу.







• Главным происшествием дня стало ДТП с участием дорогого внедорожника Range Rover и обычного снегоуборочного трактора, который выломал иномарке дверь. Пикантности ситуации придает то, что джип застрахован по КАСКО, а у трактора не было даже обычного полиса ОСАГО.