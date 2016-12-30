Для футбольного поля на левом берегу покупают искусственную траву за 12 миллионов





Стадион «Сибсельмаш» в Ленинском районе к лету 2017 года получит новое покрытие футбольного поля — областной бюджет потратит на ремонт поля 12 млн руб.





Об этом говорится в информации о проведении открытого запроса предложений, размещенной на сайте zakupki.gov.ru государственным автономным учреждением дополнительного образования НСО «Центр по хоккею с мячом "Сибсельмаш"».







К документации приложена подробная смета работ и материалов, в которой указано, что самой дорогой частью контракта является покрытие из искусственной травы с высотой ворса 20 мм от чешского производителя JUTAgrass. Площадь газона составит 7932 кв. м, стоимость — около 9,26 млн руб.





Искусственная трава поставляется в 4-метровых рулонах и может применяться для различных видов спорта. Подрядчик будет обязан предоставить 5-летнюю гарантию на свои работы.







В документации указано, что ремонт футбольного поля должен быть завершен к 1 июня 2017 года. Источник финансирования — средства областного бюджета.







Заявки от претендентов будут рассмотрены 11 января 2017 года.







По данным 2ГИС, на стадионе «Сибсельмаш» по адресу ул. Пархоменко, 2«а» базируется клуб ДЮСШ по хоккею с мячом, клуб «Сибсельмаш», а также детский футбольный клуб «Центр».







Еще одна спортивная площадка в конце декабря была выставлена на продажу — стадион СКА в Октябрьском районе продают за 150 млн руб. вместе с участком площадью около 10,8 тыс. кв. м.

